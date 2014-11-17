Корабли Тихоокеанского флота завершили двухдневный визит в Индонезию
В четверг большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" покинули порт Танджунг Приок в Северной Джакарте. За время двухдневного взиита российские моряки приняли участие в учениях с индонезийскими коллегами. В море корабли ТОФ вместе с кораблями ВМС Индонезии отработали организацию связи и совместное маневрирование.
Также моряки Тихоокеанского флота провели с индонезийскими коллегами товарищеские соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната. "Адмирал Пантелеев" был открыт для посещения жителями и гостями города, и желающие могли ознакомиться с бытом российских моряков. Для тихоокеанцев же организовали автобусные экскурсии по историческим местам региона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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