Корабли Тихоокеанского флота завершили двухдневный визит в Индонезию

В четверг большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" покинули порт Танджунг Приок в Северной Джакарте. За время двухдневного взиита российские моряки приняли участие в учениях с индонезийскими коллегами. В море корабли ТОФ вместе с кораблями ВМС Индонезии отработали организацию связи и совместное маневрирование.

Также моряки Тихоокеанского флота провели с индонезийскими коллегами товарищеские соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната. "Адмирал Пантелеев" был открыт для посещения жителями и гостями города, и желающие могли ознакомиться с бытом российских моряков. Для тихоокеанцев же организовали автобусные экскурсии по историческим местам региона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]