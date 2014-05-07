Прокуратура готовит жесткую оценку структурам, ответственным за строительство очистных сооружений во Владивостоке

Прокурор Приморья Сергей Бессчасный назвал нетерпимой ситуацию с недостроем очистных сооружений во Владивостоке и обещал дать жесткую оценку тем, кто ответственен за такое положение дел. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"В бухте Золотой Рог вследствие запредельного загрязнения сточными водами и нефтепродуктами давно не осталось ничего живого. Все планы и проекты по очистке этой бухты оказались нереализованными", - сказал Бессчасный, открывая в четверг во Владивостоке совместный форум краевой прокуратуры и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Он напомнил, что средства на строительство очистных были выделены к саммиту АТЭС-2012, и часть сооружений была построена. Однако, по словам прокурора, "год за годом сброс неочищенных стоков продолжается в прежнем режиме".

"К настоящему времени строительство очистных сооружений Северного, Южного, Восточного планировочного районов не завершено. Несмотря на большое вливание финансовых средств, система очистки по-прежнему не функционирует. Данную ситуацию оцениваю как абсолютно нетерпимую, и откровенное бездействие со стороны "Примводоканала" (краевое госпредприятие, которое занимается стройкой - ИФ) и курирующих его работу органов получит с нашей стороны самую жесткую оценку", - подчеркнул Бессчасный.

В сентябре этого года Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" в докладной записке председателю комитета Законодательного собрания (ЗакС) Приморского края по экономической политике и собственности Александру Костенко сообщало, что сброс 100% сточных вод во Владивостоке в море прекратится в конце 2020 года - на этот период намечен запуск достраиваемых в городе очистных сооружений.

В настоящий момент времени из бухты Золотой Рог произведено переключение 75% стоков.

По данным компании, которые были оглашены в июле этого года депутатам ЗакСа, есть несколько системных факторов, которые тормозят работы. В их числе длительная процедура согласования с правообладателями земельных участков расположения сетей, низкое качество проектной документации, длительность конкурсных процедур.

Кроме того, отмечалось, что даже после завершения строительства канализационно-насосных станций ввести в эксплуатацию весь комплекс объектов будет сложно, так как качество работ при реализации первоначального этапа проекта было низким. Часть объектов оказалась непригодной к эксплуатации и требует переделки.

Строительство очистных сооружений во Владивостоке начали в рамках подготовки города к саммиту АТЭС-2012.

Очистные сооружения Центрального планировочного района были построены к 2012 году, частично реконструированы сети канализации, которые позволили запустить первые объекты в том же году. Затем была проведена реконструкция Северных очистных сооружений. В 2015 году состоялся запуск очистных сооружений Южного планировочного района.

На очистные сооружения стоки направляются при помощи канализационных насосных станций, на данный момент их насчитывается порядка 50 и несколько новых планировалось к вводу в эксплуатацию до конца 2016 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]