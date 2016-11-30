Анонс на 1 декабря

1 декабря в 19.00 в спортклубе «Александр Невский» в городе Уссурийске состоится первый дальневосточный турнир по ММА «New Generation» среди молодых профессиональных бойцов. Вход на мероприятие свободный.

1 декабря в 12.00 в кампусе ДВФУ, корпус В, зал «Морской» — открытие Международного форума молодых лидеров по формату Модели ООН.

1 декабря в 14.00 в кампусе ДВФУ, корпус D, ауд. D346 — финал XII Приморского конкурса по каллиграфии.

1 декабря в 16.00 во Владивостоке, Малый ГУМ (Светланская, 45) – презентация сборника стихотворений «О тебе, несравненный!»

1 декабря в 19.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) – презентация книги «Повесть о чучеле, Тигровой Шапке и Малом Париже».

С 00.00 1 декабря до 23. 59 минут 30 декабря будет ограничено движение транспортных средств по улице 3-й Гарнизонной от дома № 2 по улице Ватутина до дома № 12 по улице Нейбута из-за прокладки сетей ливневой канализации.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 декабря - Всероссийский день хоккея.

1 декабря - Мавлид ан-Наби — рождение Пророка Мухаммеда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]