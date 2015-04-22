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Вчера, 16:13
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100 кг опасных креветок изъяли в Большом Камне

100 кг опасных креветок изъяли в Большом Камне

Фото: Xcook Info

Полицейские и сотрудники Россельхознадзора в городе Большой Камень обнаружили крупную партию креветок без документов. Небезопасная продукция изъята из оборота. Возбуждено дело об административном правонарушении.

На крупном холодильном складе в г. Большой Камень обнаружено около 100 кг креветок без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на основании переданных из полиции материалов проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю закона грозит штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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