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Вчера, 16:16
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Примгидромет предлагает круглосуточно следить за состоянием воздуха во Владивостоке

Примгидромет предлагает круглосуточно следить за состоянием воздуха во Владивостоке

Фото: wallpaperscraft.com

Пилотный проект по созданию автоматизированной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха предлагает реализовать в крае Примгидромет, сообщил руководитель управления Борис Кубай.

"Сейчас пробы воздуха в краевом центре отбираются несколько раз в сутки, что не позволяет отслеживать динамику загрязнения. Реализация проекта позволит увеличить количество автоматизированных постов, и, соответственно, непрерывно контролировать параметры загрязнения воздуха", - сказал Б.Кубай в четверг во Владивостоке на форуме краевой прокуратуры и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Детали проекта сейчас изучают эксперты Росгидромета, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Кубай уточнил, что мониторинг загрязнения атмосферного воздуха Примгидромет ведет в пяти городах края - Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанске, Дальнегорске.

В октябре эксперты Примгиродмета отмечали повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке взвешенными веществами в 1,6 раз и бензапиреном - в 1,9 раз.

Специалисты отмечают, что воздух в городе в основном загрязнен окислами азота, а также взвешенными веществами от автотранспорта, а также выбросами промышленных и энергетических предприятий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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