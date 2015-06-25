Примгидромет предлагает круглосуточно следить за состоянием воздуха во Владивостоке
Пилотный проект по созданию автоматизированной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха предлагает реализовать в крае Примгидромет, сообщил руководитель управления Борис Кубай.
"Сейчас пробы воздуха в краевом центре отбираются несколько раз в сутки, что не позволяет отслеживать динамику загрязнения. Реализация проекта позволит увеличить количество автоматизированных постов, и, соответственно, непрерывно контролировать параметры загрязнения воздуха", - сказал Б.Кубай в четверг во Владивостоке на форуме краевой прокуратуры и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Детали проекта сейчас изучают эксперты Росгидромета, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
Кубай уточнил, что мониторинг загрязнения атмосферного воздуха Примгидромет ведет в пяти городах края - Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанске, Дальнегорске.
В октябре эксперты Примгиродмета отмечали повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке взвешенными веществами в 1,6 раз и бензапиреном - в 1,9 раз.
Специалисты отмечают, что воздух в городе в основном загрязнен окислами азота, а также взвешенными веществами от автотранспорта, а также выбросами промышленных и энергетических предприятий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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