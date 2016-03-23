В Уссурийске таксист с подельниками воровал сотовые телефоны
30-летний житель поселка Восток обратился в полицию Уссурийска с заявлением о грабеже. Мужчина сообщил, что в районе улицы Ленинградская двое незнакомых мужчин похитили у него мобильный телефон и скрылись в неизвестном направлении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя и очевидцев происшествия.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые 33-летний житель поселка Большой Камень и 39-летний житель Уссурийского городского округа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Потерпевший приехал на такси к дому по улице Ленинградская. Таксист попросил у клиента телефон и вышел на улицу из машины, где к нему подошли два молодых человека и открыто похитили мобильник. Позже стало известно, что 33-летний водитель такси был в сговоре со злоумышленниками. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 11 тысяч рублей.
В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Водитель такси отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.10.2017 В Уссурийске внук угнал авто у собственного деда
-
13.09.2016 Во Владивостоке задержаны двое подозреваемых в нападении на водителя такси
-
29.07.2016 По горячим следам задержан житель Находки, похитивший мобильный телефон
-
27.07.2016 По подозрению в ограблении водителя такси задержан житель Владивостока
-
27.06.2016 В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже
-
23.03.2016 Сотрудники полиции изобличили жителя Приморья в заведомо ложном доносе
Добавить комментарий