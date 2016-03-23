В Уссурийске таксист с подельниками воровал сотовые телефоны

30-летний житель поселка Восток обратился в полицию Уссурийска с заявлением о грабеже. Мужчина сообщил, что в районе улицы Ленинградская двое незнакомых мужчин похитили у него мобильный телефон и скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя и очевидцев происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые 33-летний житель поселка Большой Камень и 39-летний житель Уссурийского городского округа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Потерпевший приехал на такси к дому по улице Ленинградская. Таксист попросил у клиента телефон и вышел на улицу из машины, где к нему подошли два молодых человека и открыто похитили мобильник. Позже стало известно, что 33-летний водитель такси был в сговоре со злоумышленниками. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 11 тысяч рублей.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Водитель такси отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]