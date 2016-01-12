В Приморье начинается сбор подарков для детей-сирот
Оказать поддержку ребятам из детских домов сможет любой житель Приморья. В ближайшее время в торговых сетях региона откроются пункты сбора подарков для воспитанников детских домов. К празднику их доставят адресатам во все уголки Приморья. Об этом было заявлено на заседании оргкомитета проекта «Дети Приморья» в администрации Приморского края.
В рамках проекта «Дети Приморья» в этом году запланировано множество мероприятий для детей, в том числе мастер-классы и встречи с интересными людьми.
Напомним, проект «Дети Приморья» реализуется с 2015 года. Он объединил усилия власти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям из центров содействия семейному устройству. Цель проекта – профилактика сиротства и устройство детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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