Система оперативного оповещения модернизируется в Приморье

В городах и районах края устанавливают современные системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Эти работы проводятся в рамках создания единой системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Уже завершён монтаж акустических массивов для оповещения населения в Артёме, Михайловке, Фокино, Хороле, Большом Камне, Кировском, Камень-Рыболове, Новопокровке, Партизанске, Дальнереченске, Лучегорске, Пограничном, Лесозаводске, Покровке. Продолжаются работы в Спасске-Дальнем и Черниговке. В ближайшее время начнётся монтаж новых систем оповещения ещё в 18 населённых пунктах – оборудование туда уже доставлено.

По мнению специалистов, модернизация систем экстренного оповещения позволит более качественно информировать приморцев о надвигающихся угрозах и реагировать на них.

Напомним, что для поддержания системы оповещения Приморского края в постоянной готовности к использованию ежеквартально проводится комплексная техническая проверка с подачей предупредительного сигнала «Внимание всем!» и оповещением населения Приморского края.

В ходе этих проверок определяется степень готовности сил и технических средств системы оповещения населения Приморского края к использованию по назначению, отрабатывается взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, операторами связи, средствами массовой информации, оперативными дежурными единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов.

До конца текущего года в Приморье завершится создание единой системы дежурно-диспетчерских служб – 112. Такие службы созданы во всех городах и районах Приморского края. В 2017 году из регионального бюджета на эти цели направлено 64 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]