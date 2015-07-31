Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 17:00
  0

В 2018 году в России появится новая демографическая выплата

В 2018 году в России появится новая демографическая выплата

На выплаты российским семьям при рождении первенца в течение трех лет потребуется 144,5 миллиардов рублей. О новой демографической выплате, которая появится в России в 2018 году, заявил Президент Владимир Путин на заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Планируется, что ежемесячная выплата будет производиться до полутора лет. Сумма выплаты будет исчисляться прожиточным минимумом ребенка в регионе. 

Сегодня в Приморском крае действуют 16 демографических выплат. Различные меры социальной поддержки – одну или несколько  получают 22,6 тысяч родителей,  в которых  воспитываются 41 тысяча детей.

В этом году в Приморье увеличили расходы на поддержку семей с детьми до трех миллиардов рублей. В прошлом году это было 2,8 миллиардов.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря