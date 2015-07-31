В 2018 году в России появится новая демографическая выплата
На выплаты российским семьям при рождении первенца в течение трех лет потребуется 144,5 миллиардов рублей. О новой демографической выплате, которая появится в России в 2018 году, заявил Президент Владимир Путин на заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Планируется, что ежемесячная выплата будет производиться до полутора лет. Сумма выплаты будет исчисляться прожиточным минимумом ребенка в регионе.
Сегодня в Приморском крае действуют 16 демографических выплат. Различные меры социальной поддержки – одну или несколько получают 22,6 тысяч родителей, в которых воспитываются 41 тысяча детей.
В этом году в Приморье увеличили расходы на поддержку семей с детьми до трех миллиардов рублей. В прошлом году это было 2,8 миллиардов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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