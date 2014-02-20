В Находке «Почта России» «забыла» о своем здании у железной дороги
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру, в полосе отвода железной дороги в Находке располагается строение, которое угрожает безопасности движения.
Владелец (ФГУП «Почта России») долго его не эксплуатировал, оно находилось в неудовлетворительном состоянии и не соответствовало требованиям пожарной безопасности.
Находкинский транспортный прокурор обратился в Партизанский городской суд, который в декабре 2016 года удовлетворил заявленные требования.
Ответчик исполнил решение суда, сейчас здание полностью демонтировано.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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