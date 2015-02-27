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Вчера, 17:09
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Для участия в tax free во Владивостоке Минпромторг выбрал шесть торговых центров, кинотеатр и казино

Для участия в tax free во Владивостоке Минпромторг выбрал шесть торговых центров, кинотеатр и казино

Фото: 3stars

Министерство промышленности и торговли подготовило возможный список адресов участников системы tax free. В него вошли магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Великом Новгороде, Калининграде и Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Все участники системы должны выплачивать налог на добавленную стоимость и работать не менее двух лет. В список вошли магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Калининграде, аэропорт в Сочи, а во Владивостоке помимо торговых центров еще казино и кинотеатр.

В столице Приморья в перечень попали Tigre de Cristal Resort & Casino (Бухта Муравьиная, 73), торговый центр «Максим» (пр-т 100-летия Владивостока, 57г), ТРЦ Clover House (Семеновская, 15), ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15), ТРЦ «Дружба» (Русская, 2к), магазины подарков и предметов интерьера (Семеновская, 25), ТРК «Седанка Сити» (Полетаева, 6д), ТД «Игнат» (Комсомольская, 13) и здание кинотеатра «Уссури» (Светланская, 31).

Напомним, Владимир Путин подписал закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров – так называемый tax free. Система распространяется на покупки от 10 000 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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