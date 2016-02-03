Горевшее судно «Иман» зашло во Владивосток

24 ноября оперативный дежурный Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» от ОД МСКЦ г. Владивосток поступило аварийное сообщение о том, что в Японском море на теплоходе «Иман» произошел пожар. «Автовоз» принадлежит компании «Индертон», флаг Того. Судно следовало из порт Тоямы в порт Владивосток с грузом автотехники весом 500 тонн. Экипаж самостоятельно потушил возгорание, но из-за пожара судно оказалось обесточено, управлять им не было возможности. На дрейфующем аварийном судне — экипаж 21 человек.

Для оказания помощи т/х «Иман» вышло спасательное буксирное судно «Нефтегаз-55». 25 ноября спасатель взял аварийное судно на буксир и отвел во Владивосток. Буксировка проходила в сложных погодных условиях: ветер до 25м/с; высота волны до 3 м. 30 ноября в 15.40 судно «Иман» было передан на внешний рейде морского порта Владивосток. Отметим, экипаж и груз не пострадали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]