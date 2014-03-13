Пять автомобилей сгорели во Владивостоке в ночь на четверг

В ночь на 30 ноября, в 03.54, владивостокским пожарным поступило сообщение о том, что на улице Садовая горят пять автомобилей.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу (в 04.01), огнеборцы приступили к тушению, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В 04.09 пожар был локализован, в 04.52 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]