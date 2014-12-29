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Вчера, 18:07
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В Спасске-Дальнем задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

В Спасске-Дальнем задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

28 ноября 2017 года в квартире дома на улице Маяковского в селе Чкаловское обнаружено тело 53-летней женщины. Установлено, что женщину задушили.
По подозрению в совершении преступлению задержан 50-летний мужчина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков подозреваемый стал проявлять к женщине интерес и, оскорбившись отказом, задушил ее поясом от верхней одежды.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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