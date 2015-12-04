Анонс на 2 декабря
2 и 3 декабря во Владивостоке пройдет показ мультфильмов Ассоциации анимационного кино «Мир, в котором я живу». Основной площадкой в краевой столице для бесплатных показов мультфильмов станет муниципальная библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный для всех. Без возрастных ограничений. Кроме того, показы будут проходить и в других библиотеках Владивостокской библиотечной системы.
2 декабря во Владивостоке в 10.00 в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) состоятся Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по кудо.
2 декабря во Владивостоке в 10.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится чемпионат города по самбо среди женщин и девушек. Вход для зрителей свободный.
2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства.
2 декабря — День 2D-художников.
2 декабря — День банковского работника России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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