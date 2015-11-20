Путин в оригинальной прикладной технике. Портрет президента России можно в деталях рассмотреть в Большом Камне на только что открывшейся персональной выставке. Отставной майор системы ГУФСИН оказался не только изобретателем творческой фактуры, но и талантливым художником. Кроме первых лиц государства он и земляков увековечивает с помощью обычных ножниц и шила.

Работает на диване, скрестив ноги. Так удобнее нарезать экспериментальные полоски, больше похожие на лоскутки восточного халата. Его зовут Анвар Юлчиев, родом из Ташкента, а вырос в детском доме, и тогда врожденный талант не раз спасал мальчишку. Особенно в школьные годы.

И в армии рисовал. В основном, красавиц в кустодиевском стиле. Радовал и рядовых, и офицеров. Уже работая художником-оформителем в Приморье, получил оригинальный заказ от военных летчиков.

Анвар Юлчиев, автор экспериментального материала: «Карту надо было объемную сделать, сопки».

Придумал тогда опилки раскрасить и выдувать их из пылесоса на горы и овраги. Летчики были рады. А он перешел на работу в ГУФСИН и взялся за новую технологию. Из нескольких секретных ингредиентов готовит теперь цветастый материал. И мелкими фракциями, с помощью шила, располагает на эскизе. Как сейчас — доводит до ума портрет любимой жены.

Это уже про Владимира Владимировича. За основу президентского портрета взял он официальный снимок. И ничуть не расстроился, когда в федеральной службе охраны подарок Путину завернули. Неизвестный материал, а вдруг вредный?

Анвар Юлчиев, автор экспериментального материала: «Мне чуть-чуть не понятно стало, мы же все - россияне... А с другой стороны — правильно, он же у нас один президент».

И решил автор оставить этот портрет Большому Камню. А новый сделать уже с улыбкой, с углеводородным анализом, и все-таки передать главе государства.

Путин теперь в центре персональной выставки. Как раз напротив любимой жены и лучшего друга художника.

Первой публике своей, юным живописцам из школы искусств, рассказывает Анвар Юлчиев, как совершенствует пеструю технологию. Молодежь внимает и приглядывается, но и крупный план не дает разгадки. А мастер не спешит раскрывать секреты и патентовать своё открытие. Говорит, эксперименты на прочность еще не закончились.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]