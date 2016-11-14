На следующей неделе в Приморье вновь похолодает
В первой половине рабочей недели гребень антициклона с центром над севером Кореи обусловит в Приморском крае малооблачную, морозную погоду. Осадки маловероятны, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру. С северными ветрами на юг Дальнего Востока вторгнется холодная воздушная масса и в Приморье похолодает. В ночные часы будет морозно, −10…−25 °С, в горных районах до −35 °С, в дневные часы −7…−19 °С.
Над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении будет смещаться углубляющийся циклон, осадков он не вызовет, но повлияет на ветровой режим. На побережье Приморья усилится северный ветер.
Во Владивостоке без осадков, сильный северный ветер. Температурный фон в ночные часы −12…−16 °С, в дневные −9…−13 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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