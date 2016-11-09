Первые зимние выходные Приморье встретит небольшим потеплением и снегом

В первый день зимы и ближайшей ночью над Приморьем сохранится гребень антициклона. Осадки маловероятны. Температурный фон останется на уровне предыдущих суток. Во Владивостоке днём и ночью в пятницу ясно и без осадков. Ветер стихнет, после обеда столбики термометров поднимутся до −7…−9 °C, в ночные часы опустятся до −10…−12 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, днём в субботу, 2 декабря, синоптическая ситуация в Приморье начнёт меняться. Ядро антициклона сместится в Японское море. Атмосферное давление начнёт падать, а во второй половине дня с Китая к западным границам края подойдёт циклон. Увеличится облачность и местами начнётся небольшой снег. Ветер сменит направление на южное, начнётся вынос более тёплого воздуха, и в крае потеплеет. Дневные температуры повысятся на 3–6 градусов и составят −2…−9 °C, на северо-востоке −10…−15 °C.

В ночь на воскресенье циклон будет смещаться над краем и вызовет местами небольшой и умеренный снег. Основной фон минимальных температур ожидается −6…−15 °C, на северо-востоке −20…−25 °C. Днём циклон сместится на юг Охотского моря, и Приморье окажется в его тыловой части, местами ещё сохранится небольшой снег. Максимальные температуры воздуха существенно не изменятся, и останутся на уровне субботы.

Во Владивостоке завтра днём потеплеет до −2…−5 °C, увеличится облачность. В конце дня и в первой половине ночи на воскресенье возможен слабый снег. В воскресенье температура воздуха существенно меняться не будет, в течение суток в пределах −6...−9 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]