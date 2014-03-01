Во Владивостоке пройдет чемпионат Дальнего Востока по кудо

В субботу, 2 декабря, во Владивостоке состоится чемпионат Дальневосточного федерального округа по кудо. Сильнейшие спортсмены из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей встретятся на татами спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на sportprimorye.ru

Поединки пройдут среди кудоистов следующих возрастных категорий: юноши и девушки (12-14 лет), юниоры и юниорки (15-17 лет), мужчины (18 лет и старше) и женщины (абсолютная категория).

Соревнования проводятся с целью определения лучших спортсменов – претендентов на попадание в сборную ДВФО для участия во всероссийских и международных турнирах, которые пройдут в будущем году. Поэтому среди участников соревнований за главные награды будут сражаться титулованные кудоисты, в том числе и действующие чемпионы мира: Гегам Манавазян - чемпион мира, Андрей Гришин – серебряный призер чемпионата мира, Михаил Сумин - чемпион России, Константин Караульных – чемпион мира, бронзовый призер Кубка мира, Андрей Черных - серебряный призер Кубка мира, Антон Лещев – чемпион России, Игорь Пермин - чемпион Кубка мира и другие спортсмены.

Отметим, самым важным стартом 2018 года станут чемпионат мира по кудо в Токио (Япония). Международная федерация кудо проводит такие соревнования раз в четыре года. Дальневосточный турнир является первым этапом отбора для попадания в национальную сборную. Главным отборочным этапом в сборную страны станут выступления спортсменов на чемпионате России.

Всех любителей боевых единоборств приглашают увидеть яркие и динамичные бои. Начало в 10.00, торжественное открытие в 14.00, после которого пройдут полуфинальные и финальные поединки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]