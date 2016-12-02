Анонс на 3 декабря

3 декабря во Владивостоке в 12.00 в Гайдамакском сквере, у памятника морякам Тихоокеанского флота, погибшим в 1945 году в боях с японскими империалистами пройдет памятное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата. Почтить память погибших героев приглашаются все желающие.

3 декабря во Владивостоке в 13.00 в СК «Чемпион-2» (ул. Чапаева, 5, р-н ф-ки «Заря») спортсмен Олег Тактаров проведет во Владивостоке мастер-класс для приморцев, занимающихся различными видами единоборств. Вход свободный.

3 декабря во Владивостоке с 11.00 до 13.30 на базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237) состоится очередной мастер класс «We Can Dance», проходящий в рамках подготовки к танцевальному конкурсу «Стартинейджер-2017».

3 декабря во Владивостоке на территории Первомайского судоремонтного завода силач Иван Савкин готовит необычный подарок. В преддверии Дня конституции России он намерен сдвинуть с места контейнеровоз массой от 7 до 8 тысяч тонн.

3 декабря — Международный день инвалидов.

3 декабря — День юриста в России.

3 декабря — День сетевика в России.

3 декабря — Международный день борьбы с пестицидами.

3 декабря — Всемирный день компьютерной графики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]