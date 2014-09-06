Около 500 заявок подано на участие в Форуме молодежи Приморья
Около 500 жителей Приморья подали заявки на участие в краевом Форуме молодежи, который пройдет на базе ДВФУ с 8 по 10 декабря.
Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте по делам молодежи Приморья, участниками мероприятия станут лидеры, руководители молодежных и детских общественных объединений, представители активной молодежи региона в возрасте от 14 до 30 лет. Также участие в мероприятии примут представители администраций муниципалитетов, ответственные за реализацию государственной молодежной политики на территориях.
«На данный момент мы завершили прием заявок на выступления в рамках Форума и приступили к формированию сетки программы. Она включит в себя лекции, тренинги и образовательные блоки. Пожалуй, самым популярным направлением в этом году станет ораторское искусство», – рассказал директор департамента Александр Кайданович.
Также запланировано обсуждение таких направлений, как самоопределение, техника создания эффективных презентаций, постановка целей, основы планирования, социальное предпринимательство, основы проектной деятельности, механизм регистрации НКО и ведение отчетности, презентация деятельности основных молодежных организаций Приморского края и многое другое.
Одним из спикеров Форума станет генеральный директор и сооснователь крупнейшей в России краудфандинговой платформы Planeta.ruФедор Мурачковский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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