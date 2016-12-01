Анонс на 4 декабря
4 декабря во Владивостоке в 11.00 на территории ГУФСИН России по Приморскому краю (Арсенальная, 15) состоится открытие выставки-продажи продукции, изготовленной в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморья «Искусство, рожденное в неволе».
4 декабря во Владивостоке в ДВГИИ состоится концерт памяти Маргариты Михайловны Плешковой, где выступят хоровые коллективы города и края под руководством учеников Маргариты Михайловны.
4 декабря — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
4 декабря — День информатики в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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