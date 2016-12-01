Анонс на 4 декабря

4 декабря во Владивостоке в 11.00 на территории ГУФСИН России по Приморскому краю (Арсенальная, 15) состоится открытие выставки-продажи продукции, изготовленной в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморья «Искусство, рожденное в неволе».

4 декабря во Владивостоке в ДВГИИ состоится концерт памяти Маргариты Михайловны Плешковой, где выступят хоровые коллективы города и края под руководством учеников Маргариты Михайловны.

4 декабря — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

4 декабря — День информатики в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]