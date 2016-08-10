Новую спортивную площадку открыли в приморском Светлогорье
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в поселке Светлогорье Пожарского района состоялось открытие универсальной спортивной площадки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Новая спортивная площадка включает в себя несколько спортивных объектов. «Хоккейная коробка, огражденная бортами и защитной сеткой, предназначена не только для игры в хоккей. Здесь можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, баскетболу, стрит-болу и волейболу. Покрытие выполнено из резиновой крошки методом наливных полов», – рассказал глава муниципалитета Станислав Филатов.
К новой спортплощадке проведено освещение, установлены звукосигнальные устройства. Кроме этого, есть удобная трибуна с навесом на 100 зрительных мест, а рядом расположены два теплых и функциональных модуля для переодевания и скамейка запасных игроков на 12 посадочных мест.
Рядом со спортплощадкой разместилась девять уличных стационарных тренажеров – шестиугольник, брусья классические, перекладина атлетическая трехуровневая со шведской стенкой, скамья для пресса, велотренажер вертикальный, воздушный ходок, жим ногами, жим от груди сидя, тренажер для косых мышц живота «маятник» и тренажер «лыжный ход».
Комплекс рассчитан на жителей всех возрастов, и ко всем объектам обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан.
«Развитие массового спорта – это одна из первоочередных задач в нашей стране, и вот сегодня мы видим результат совместной работы всех уровней и ветвей власти. Пусть эта площадка станет для вас любимым местом свободного времяпрепровождения, местом для ваших первых спортивных побед и достижений», – обратился к жителям Светлогорья Станислав Филатов.
Помимо спортивной площадки в Пожарском районе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 12 дворовых и общественных территорий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.08.2017 Все моногорода Приморья – участники приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды
-
21.07.2017 Еще одну универсальную спортивную площадку могут установить в поселке Посьет
-
21.11.2016 Новую универсальную спортивную площадку открыли в муниципальной школе № 7 «Эдельвейс» в Находке
-
21.11.2016 Еще одну универсальную спортивную площадку открыли в Приморье
-
08.11.2016 Еще одну универсальную спортивную площадку открыли в Приморье
-
10.08.2016 В Пожарском районе сорвали сроки установки универсальной спортивной площадки
Добавить комментарий