Новую спортивную площадку открыли в приморском Светлогорье

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в поселке Светлогорье Пожарского района состоялось открытие универсальной спортивной площадки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Новая спортивная площадка включает в себя несколько спортивных объектов. «Хоккейная коробка, огражденная бортами и защитной сеткой, предназначена не только для игры в хоккей. Здесь можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, баскетболу, стрит-болу и волейболу. Покрытие выполнено из резиновой крошки методом наливных полов», – рассказал глава муниципалитета Станислав Филатов.

К новой спортплощадке проведено освещение, установлены звукосигнальные устройства. Кроме этого, есть удобная трибуна с навесом на 100 зрительных мест, а рядом расположены два теплых и функциональных модуля для переодевания и скамейка запасных игроков на 12 посадочных мест.

Рядом со спортплощадкой разместилась девять уличных стационарных тренажеров – шестиугольник, брусья классические, перекладина атлетическая трехуровневая со шведской стенкой, скамья для пресса, велотренажер вертикальный, воздушный ходок, жим ногами, жим от груди сидя, тренажер для косых мышц живота «маятник» и тренажер «лыжный ход».

Комплекс рассчитан на жителей всех возрастов, и ко всем объектам обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан.

«Развитие массового спорта – это одна из первоочередных задач в нашей стране, и вот сегодня мы видим результат совместной работы всех уровней и ветвей власти. Пусть эта площадка станет для вас любимым местом свободного времяпрепровождения, местом для ваших первых спортивных побед и достижений», – обратился к жителям Светлогорья Станислав Филатов.

Помимо спортивной площадки в Пожарском районе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 12 дворовых и общественных территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]