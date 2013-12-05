Приморский «Адмирал» возглавил Сергей Сошников
Новым генеральным директором приморского хоккейного клуба «Адмирал» стал Сергей Сошников.
Сергей Сошников сменит на этом посту Камила Гаджиева. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Новым генеральным директором приморского клуба назначен 49-летний специалист Сергей Сошников», – сообщили в пресс-службе ХК «Адмирал».
Отметим, Сергей Сошников в сезоне-2011/12 работал в пражском «Льве», а последнее время занимал пост генерального директора в самарском ЦСК ВВС. Под его руководством ХК «Оренбурггазпром-Университет» становился серебряным призером Чемпионата России ФХР в первой лиге региона «Поволжье». В 2010-2011 годах клуб дебютировал в Молодежной хоккейной лиге и по итогам сезона вошел в восьмерку сильнейших клубов лиги. За заслуги в развитии спорта Сергей Сошников награжден орденом «Звезда Отечества».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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