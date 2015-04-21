Более 300 преступлений помогли раскрыть народные дружинники в Приморье

В этом году в Приморье отмечено снижение преступности почти на 10%. Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, почти на 20% снизилось число грабежей и угонов автотранспорта. На территории края отмечается снижение на 23% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. По мнению специалистов, улучшению криминогенной ситуации в регионе способствуют и народные дружинники.

Народные дружины созданы в 105 населенных пунктах Приморского края, а ещё в 16 действуют общественные формирования правоохранительной направленности. Всего народных дружинников в Приморье более 6600 человек. Как сообщили в администрации края, в текущем году с участием народных дружинников раскрыто 328 преступлений, что на 27,7% больше аналогичного периода прошлого года. В общественных местах с их участием раскрыто 121 преступление, в том числе 92 на улицах, по горячим следам 17. Помимо этого народные дружинники в 2017 году пресекли более 7 тысяч административных правонарушений, большая часть которых приходится на нарушение порядка в общественных местах.

Общественники задействованы в обеспечении общественного порядка при проведении оперативно-профилактических и спортивно-массовых мероприятий.

Согласно поправкам в краевой закон, для взаимодействия дружинников с госорганами в Приморье создаётся штаб, который будет обеспечивать взаимодействие дружинников с государственными органами, в том числе с полицией, органами местного самоуправления, общественными объединениями и СМИ. Специалисты нового руководящего органа также займутся совершенствованием правовой базы, регулирующей деятельность народных дружин.

Поправки в закон также предусматривают, что в состав краевого штаба войдут представители органов государственной власти Приморского края, а также правоохранительных органов и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных дружин, общественных объединений, казачьих обществ.

Наряду с краевым штабом в Приморье будут созданы и муниципальные.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]