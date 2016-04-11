В библиотеках Владивостока покажут мультфильмы-победители международного фестиваля «Крок»

2 и 3 декабря во Владивостоке пройдет показ мультфильмов Ассоциации анимационного кино «Мир, в котором я живу». Основной площадкой в краевой столице для бесплатных показов мультфильмов станет муниципальная библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный для всех. Без возрастных ограничений. Кроме того, показы будут проходить и в других библиотеках Владивостокской библиотечной системы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В рамках проекта Ассоциации анимационного кино «Всероссийская детская анимационная лаборатория «Мир, в котором я живу»» будут показаны мультфильмы-победители международного фестиваля анимационных фильмов «Крок» (продолжительность 58 минут) – «Крок Абстракция», «Бельчонок и санки», «Паутинка», «Моя мама – самолет», «Тучка и кит», «Снежинка», «Два трамвая», «Зеленые зубы», «Воробей, который умел держать слово», «Лисичка, которая умела играть на скрипке».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]