Просторные квадратные метры и хороший ремонт — то, о чем раньше приходилось мечтать многим артемовцам, стало реальностью. Сразу 110 семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Семья Волковых знакомится с новой квартирой. До этого им приходилось жить в доме, который вот-вот разрушится. Сегодня в их распоряжении три просторные комнаты, хороший ремонт и все необходимые удобства.

Андрей Волков, новосел: «Вода во всяком случае течет. Унитаз есть, счетчики...»

Получить ключи от своих долгожданных квадратных метров сегодня пришли 110 счастливых новоселов. В их пользование сдали сразу два дома. На очереди еще несколько новостроек в этом же микрорайоне.

Александр Авдеев, глава Артемовского ГО: «Очень много жителей, которые идут по программе ветхого жилья. И которым надо предоставить жилье. И мы надеемся, что после 2018 года эта программа также будет принята правительством и мы продолжим строить дома».

Стоит отметить, что строят дома по всем стандартам, в том числе и учитывая интересы маломобильных граждан.

При строительстве не забыли и о людях с ограниченными возможностями. В каждом подъезде установили специальные пандусы для колясок.

Уже в следующем году подрядчик сдаст и остальные дома в этом микрорайоне. Таким образом очередь из тех, кто нуждается в переезде сократиться в несколько раз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]