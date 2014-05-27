Любимые газеты и журналы со значительными скидками — в Приморье с сегодняшнего дня «Почта России» открывает декаду льготной подписки. Причем, почтовики привлекли к этому проекту и местных издателей. А для самых верных подписчиков на главпочтамте устроили праздник.

Песня, как почта — в каждом доме хороший гость, особенно с добрыми вестями. Александр Матвейчук успевает под любимую Катюшу выписать сразу три любимые газеты, все - местные.

Александр Матвейчук, подписчик: «Я и телевизор смотрю, но и свежие газеты с удовольствием читаю».

Подписаться можно и через интернет или выбрать любое издание с помощью телефонной службы 066, а есть желание пообщаться лично — в почтовых отделениях найдутся знакомые бланки и совет специалиста. Алина Ясинская только что оформила доставку детского журнала.

Алина Ясинская, ведущий специалист отдела распространения печати: «Малыши не пользуются интернетом, потому так популярны сейчас детские издания».

Лучший танцор из земляков своего возраста, между прочим, успел уже подписаться на новую приморскую газету для пенсионеров. Людмила Исхакова и её коллеги из отдела распространения печати тоже с интересом листают новые каталоги, и предлагают землякам участие в беспроигрышной лотерее. Личным примером.

Людмила Исхакова, руководитель отдела распространения печати приморского филиала почты России: «Вы будете смеяться, но это Ё-мое, юмористический журнал. А улыбок нам сейчас так не хватает».

До 10 декабря действуют скидки. Обо всех условиях оформления подписки можно узнать и на официальном сайте подписка.почта.ру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]