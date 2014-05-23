В Приморье задержана группа автомобильных воров
«Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт УМВД России по Приморскому краю задержали троих участников группы, специализировавшейся на хищениях автотранспорта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года подозреваемые похитили десять иномарок в районе Железнодорожной Слободы в Уссурийске. В большинстве случаев злоумышленники похищали автомобили, которые не были оснащены охранной сигнализацией и на момент хищения находились на неохраняемых автомобильных парковках во дворах домов.
Завладев автомашиной, подозреваемые перегоняли ее в место отстоя, а затем требовали от законных владельцев выкуп за возвращение автомобиля в размере от 30 до 50 процентов его стоимости. Общая сумма ущерба, причиненного автовладельцам, превысила 4,5 миллиона рублей», - рассказала Ирина Волк.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, при очередной попытке возврата автомашины потерпевшему в обмен на денежное вознаграждение члены группы задержаны. Трое местных жителей в возрасте 23-25 лет во всем признались.
Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ.
В отношении двух обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант находится под домашним арестом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.08.2016 Сотрудники уголовного розыска в Уссурийске задержали подозреваемого в кражах автомобильных аккумуляторов
-
14.03.2016 Задержана банда,грабившая машины на парковках у крупных супермаркетов Владивостока
-
08.06.2015 В Приморье ОПГ похитила более 10 грузовиков
-
22.01.2015 Завершено расследование уголовного дела о серии краж автомашин во Владивостоке
-
16.01.2015 В Приморье задержана банда автоугонщиков
-
23.05.2014 Во Владивостоке полицейские пресекли деятельность группы автоугонщиков
Добавить комментарий