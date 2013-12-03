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Во Владивостоке завершен монтаж главной городской елки

Во Владивостоке завершен монтаж главной городской елки

Фото: Администрация г. Владивостока

На центральной площади Владивостока завершен монтаж главной городской елки. В этом году впервые во Владивостоке новогоднее настроение будет создавать светодинамическая елочная конструкция. Украшения новой ёлки выполнены в стиле русского расписного узора. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В каждую ветку елочной конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания - всего 16 режимов, который дополняют светодиодные консоли. 

Так, самые крупные панно сделаны по мотивам городецкой росписи. Например, здесь можно увидеть один из самых популярных элементов этого русского народного художественного промысла – розан.

Уже 1 декабря иллюминация на главной елке Владивостока будет включена в автоматическом режиме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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