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Гражданин КНДР пытался вылететь из Владивостока в Пхеньян с $60 тысяч

Гражданин КНДР пытался вылететь из Владивостока в Пхеньян с $60 тысяч

Таможенники в ходе оформления пассажиров, убывающих в Пхеньян, из аэропорта Владивосток обнаружили у гражданина КНДР 61 277 долларов США. По причине того, что мужчина не задекларировал данную сумму в установленном законном порядке, Владивостокская таможня возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ – контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВТУ.

Сейчас гражданину КНДР грозит ответственность в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет), либо ограничением свободы на срок до двух лет (или принудительными работами на срок до двух лет).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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