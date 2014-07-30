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Василий Усольцев обвиняется в получении взятки в размере 18 млн. рублей

Василий Усольцев обвиняется в получении взятки в размере 18 млн. рублей. Сегодня, 1 декабря, Ленинский районный суд Владивостока принял решение арестовать бывшего вице-губернатора сроком на 2 месяца.

Напомним, Василий Усольцев был задержан в среду, 29 ноября, после допроса в Следственном комитете.

На вопрос корреспондента "Вести: Приморье" считает ли он себя виновным, Васлиий Усольцев ответил, что нет.

Ранее первый вице-губернатор Приморья ушел в отставку по собственному желанию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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