Пешеход, сбитый в центре Владивостока, скончался в реанимации
В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП в районе дома № 12 по улице Алеутской. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» двигался со стороны Светланской в направлении железнодорожного вокзала. В районе дома № 12 по улице Алеутской молодой человек сбил пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы. Бригада скорой помощи доставила его в отделение реанимации в ВКБ № 2, где он позже скончался.
Отметим, мужчина перебегал проезжую часть в 150 метрах от оборудованного подземного перехода. Личность пострадавшего устанавливается, его возраст – 35-40 лет.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства, спровоцировавшие ДТП.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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