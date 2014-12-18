Отель "Хэнде" с огромным куском земли в придачу продали за $800000

С целью расширения своего присутствия в России, южнокорейская ГК Lotte купила 5-звездочный отель и крупномасштабное крестьянское хозяйство на Дальнем Востоке,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт PROkhab.

В рамках сделки было приобретено 100% акций «Хенде Хотел», единственного 5-звездочного отеля во Владивостоке, у фирмы «Хенде Хеви Индастрис». Гостиница имеет 5 приемных залов и 153 номера. Как только транзакция будет завершена, отель станет 10-ым заграничным видом деятельности группы Lotte в сфере гостиничного бизнеса.

Новый отель дополнит уже 2 имеющиеся у южнокорейского конгломерата гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге. Lotte — единственная компания из Южной Кореи, работающая в области гостиничного бизнеса, которая управляет отелями в России.

Lotte International, торговое подразделение пятого по величине конгломерата страны, также купило ряд крестьянских хозяйств, расположенных в Приморском крае, равным 1/6 территории Сеула. Стоимость этих двух сделок — 86.5 млрд. вон.(около 800 тысяч долларов)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]