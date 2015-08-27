На прошлой неделе во Владивостоке состоялся открытый совместный форум прокуратуры Приморского края и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, посвященный проблемам экологии. Своими впечатлениями о работе и итогах форума в интервью поделился начальник Примгидромета Борис Кубай:

- В Приморском крае имеется целый ряд экологических проблем, которые требуют к себе пристального внимания органов власти всех уровней, надзорных и правоохранительных органов, а так же широкого круга общественных организаций. Очень важно, что организаторы данного форума это хорошо понимают.

- В своем докладе Прокурор Приморского края С.А. Бессчасный отметил, что в Приморье и городе Владивостоке пунктов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха недостаточно и потребовал их увеличения. Как это можно сделать практически?

– Мы совершенно согласны с позицией Сергея Алексеевича, что количество пунктов мониторинга необходимо увеличивать, поскольку динамично заравнивающаяся территория края этого требует. Нами подготовлен и представлен в Москву большой Проект под названием «Пилотный проект создания на территории Приморского края автоматизированной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха», предусматривающий установку в городах и крупных населенных пунктах края современных автоматизированных павильонов, обеспечивающих непрерывный контроль загрязнения воздуха и визуализации соответствующих данных в режиме он-лайн.

- Как данный проект был воспринят?

– С большим интересом и пониманием его актуальности, тем более, что опыт создания автоматизированных систем мониторинга у нас довольно богатый. Сомнений у экспертов в том, что мы с поставленной задачей сможем справиться нет, поскольку доказательствами служат успешно работающая система автоматизированная система мониторинга цунами, автоматизированная система мониторинга уровня рек и другие.

- Существует ли вероятность выделения Москвой денежных средств на создание такой системы?

– Будем надеяться, что существует. Хотя, справедливости ради утвержденными бюджетами на 2018, 2019 2020 годы это не предусмотрено.

- Имеются ли другие варианты, способствующие расширению системы мониторинга загрязнения окружающей среды в Приморском крае?

– Имеются. В соответствии с Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6 июня 2013 года № 477, обеспечивать мониторинг загрязнения окружающей среды обязан не только Росгидромет, но и субъект Российской Федерации, организующий территориальную подсистему государственного мониторинга. Иными словами, администрация Приморского края, администрации городов и районов края так же могут и должны организовывать пункты мониторинга загрязнения окружающей среды. Например, в том же городе Находка, кроме федерального пункта мониторинга, в принципе, должен быть еще и территориальный и локальные, организованные каждой стивидорной компанией.

- А возможно ли привлечение волонтеров, как это делается во многих странах?

– А почему нет? Возьмем остров Русский, где создана большая учебная и научная база, обучаются студенты-экологи и студенты-химики. Там вполне, для пользы дела, возможна организация отбора проб в стационарных точках и проведение химанализов в интересах администрации города Владивостока.

- Какие видятся проблемы при решении вопросов экологии в Приморье?

– Главная проблема – в отсутствии совместного подхода, раскоординированности действий органов власти, соответствующих структур и общественных организаций, а также в отсутствии комплексных программ, нацеленных на конкретные конечные результаты.

Надеюсь, что данный форум со временем уйдет от самоотчетов его участников и сосредоточится на конкретике.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]