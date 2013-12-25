ДНК-лаборатория появилась в экспертно-криминалистическом центре УМВД Приморья

Специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Приморскому краю в Владивостоке получили ДНК-лабораторию. Как сообщает в понедельник пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, ранее материалы для исследования отправляли в другие регионы, теперь же экспертизы можно будет проводить быстрее.

"Открытие лаборатории позволит оперативно выполнять исследования биологических следов и объектов, поступающих на экспертизу. Теперь не придется направлять материалы для исследования в другие регионы страны (Хабаровск, Новосибирск и Москву), как это было ранее. Это позволит значительно увеличить количество проведенных экспертиз и повысить эффективность раскрытия преступлений", - говорится в сообщении.

ДНК-экспертизы тканей и выделений человека и животного будут проводить по тяжким и особо тяжким делам. Эксперты, которые будут работать в новой лаборатории, прошли необходимое обучение и готовы исследовать почти все объекты биологического происхождения: кровь, слюну, пот и другие. В экспертно-криминалистическом центре приморской полиции создадут электронную картотеку ДНК, в ней генетические профили с мест происшествий будут ставить на криминалистический учет и проверять по федеральной базе ДНК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]