"Вести Приморье: Богатыри из бездны
Богатыри из бездны. Водолазы Приморского океанариума теперь погружаются к скатам и акулам в специальных кольчугах. Которые не только защищают людей от укусов и уколов шипами, но и делают процесс кормления поистине завораживающим зрелищем. Подробный репортаж об этом смотрите в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» сегодня, 4 декабря, в 21.45 на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
01.12.2017 Очередной выпуск программы "КоррупциЯпротив" - 2 декабря, в 9.20 на телеканале "Россия 1"
-
04.10.2017 "Вести: Приморье": Новый скандал в уссурийском микрорайоне "Радужный"
-
18.08.2017 "Вести: Приморье. События недели": Все самое главное за минувшую неделю
-
21.03.2017 «Вести: Приморье»: Нерпы из Приморского океанариума отметили первый день рождения
-
25.01.2017 Многоквартирный дом в поселке Раздольное оказался cкованным льдом
-
28.09.2016 Из чего состоит "начинка" Приморского океанариума на о.Русский во Владивостоке?
Добавить комментарий