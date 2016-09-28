"Вести Приморье: Богатыри из бездны

Богатыри из бездны. Водолазы Приморского океанариума теперь погружаются к скатам и акулам в специальных кольчугах. Которые не только защищают людей от укусов и уколов шипами, но и делают процесс кормления поистине завораживающим зрелищем. Подробный репортаж об этом смотрите в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» сегодня, 4 декабря, в 21.45 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]