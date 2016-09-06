Прокуратура Приморья открыла "горячую линию" для жалоб на плохое отопление
Жители Приморья могут сообщить о проблемах с отоплением на "горячую линию", организованную прокуратурой региона.
Прием таких обращений будет осуществляться ежедневно (в рабочие дни) с 09.00 до 18.00 часов по телефонам: 8 (423) 240-62-04, в выходные дни: 8 924-731-24-04.
Обратиться с заявлениями пострадавшие также могут лично в прокуратуру Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная - 51, а также в соответствующие территориальные прокуратуры, где организованы приемы граждан в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов.
Кроме этого, заявители могут направить обращения в форме электронного документа с помощью «интернет-приемной» официального сайта прокуратуры края (http://prosecutor.ru/feedback/).
Также пожаловаться на холод в домах жители могут в прокуратуры городов и районов.
Как сообщалось, в северных районах края из-за нехватки топлива котельные вынуждены были снизить температурный режим. Жители сразу нескольких населенных пунктов пожаловались на холод в квартирах. В ситуации разбираются следственные органы.
По данным региональных властей, Росрезерв предоставит Приморью 20 тыс. мазута для котельных. Также в регионе заработал круглосуточный оперативный штаб для решения проблем с отопительным сезоном.
Между тем, по данным Примгидромета, начало декабря в Приморье будет морозным, в некоторых районах ночами прогнозируются 40-градусные морозы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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