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Прокуратура Приморья открыла "горячую линию" для жалоб на плохое отопление

Прокуратура Приморья открыла

Фото: НГС.Кемерово

Жители Приморья могут сообщить о проблемах с отоплением на "горячую линию", организованную прокуратурой региона.

Прием таких обращений будет осуществляться ежедневно (в рабочие дни) с 09.00 до 18.00 часов по телефонам: 8 (423) 240-62-04, в выходные дни: 8 924-731-24-04.

Обратиться с заявлениями пострадавшие также могут лично в прокуратуру Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная - 51, а также в соответствующие территориальные прокуратуры, где организованы приемы граждан в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов.

Кроме этого, заявители могут направить обращения в форме электронного документа с помощью «интернет-приемной» официального сайта прокуратуры края (http://prosecutor.ru/feedback/).

Также пожаловаться на холод в домах жители могут в прокуратуры городов и районов.

Как сообщалось, в северных районах края из-за нехватки топлива котельные вынуждены были снизить температурный режим. Жители сразу нескольких населенных пунктов пожаловались на холод в квартирах. В ситуации разбираются следственные органы.

По данным региональных властей, Росрезерв предоставит Приморью 20 тыс. мазута для котельных. Также в регионе заработал круглосуточный оперативный штаб для решения проблем с отопительным сезоном.

Между тем, по данным Примгидромета, начало декабря в Приморье будет морозным, в некоторых районах ночами прогнозируются 40-градусные морозы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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