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В Приморье принимаются меры по борьбе с распространением классической чумы свиней

В Приморье принимаются меры по борьбе с распространением классической чумы свиней

Фото: National Geographic Россия

Государственная ветеринарная инспекция Приморского ввела ряд ограничений для борьбы с возможным распространением классической чумы свиней в регионе.

В ноябре этот вирус был обнаружен у погибшего дикого кабана, найденного на территории общественной организации рыболовов и охотников Уссурийска, Россельхознадзор предупредил о возможном распространении этого заболевания в крае.

"Карантин по классической чуме свиней введен в охотничьем хозяйстве "Раковское". Село Боголюбовка, а также села Николаевка, Отрадное и Даниловка Михайловского района объявлены угрожаемой по заболеванию зоной", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Ветеринары призывают местных жителей, содержащих в подсобных хозяйствах свиней, срочно вакцинировать животных. Охотникам, которые добыли диких кабанов, необходимо проверять мясо.

Ранее Россельхознадзор предупредил, что из-за "разнообразия путей распространения и высокой устойчивости возбудителя во внешней среде не исключена возможность дальнейшего распространения возбудителя классической чумы свиней".

Отмечается, что это может привести к возникновению и дальнейшему распространению заболевания диких кабанов и домашних свиней в регионе, большому экономическому ущербу, связанному с гибелью животных и мероприятиями по ликвидации заболевания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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