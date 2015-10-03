В Приморье принимаются меры по борьбе с распространением классической чумы свиней
Государственная ветеринарная инспекция Приморского ввела ряд ограничений для борьбы с возможным распространением классической чумы свиней в регионе.
В ноябре этот вирус был обнаружен у погибшего дикого кабана, найденного на территории общественной организации рыболовов и охотников Уссурийска, Россельхознадзор предупредил о возможном распространении этого заболевания в крае.
"Карантин по классической чуме свиней введен в охотничьем хозяйстве "Раковское". Село Боголюбовка, а также села Николаевка, Отрадное и Даниловка Михайловского района объявлены угрожаемой по заболеванию зоной", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
Ветеринары призывают местных жителей, содержащих в подсобных хозяйствах свиней, срочно вакцинировать животных. Охотникам, которые добыли диких кабанов, необходимо проверять мясо.
Ранее Россельхознадзор предупредил, что из-за "разнообразия путей распространения и высокой устойчивости возбудителя во внешней среде не исключена возможность дальнейшего распространения возбудителя классической чумы свиней".
Отмечается, что это может привести к возникновению и дальнейшему распространению заболевания диких кабанов и домашних свиней в регионе, большому экономическому ущербу, связанному с гибелью животных и мероприятиями по ликвидации заболевания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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