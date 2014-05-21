Дополнительные кабинеты неотложной медицинской помощи появятся в Находкинском городском округе

Вопросы организации медицинской помощи жителям отдаленных районов Находкинского городского округа – поселков Ливадия, Южно-Морской и Врангель – должны быть решены в ближайшее время. Такое поручение в ходе выездного совещания в Находке дал вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.

Как сообщили в администрации Приморского края, выездное совещание по вопросам качества и доступности медицинской помощи состоялось 1 декабря в Находкинском городском округе. Местные жители посетовали на то, что скорая помощь, имея на отдаленной подстанции всего одну бригаду, не всегда имеет возможность оказать помощь нуждающимся.

Было предложено усилить работу кабинетов неотложной помощи в поликлиниках. В ближайшее время главный врач городской станции СМП Андрей Джирма и и.о. главного врача Находкинской городской больницы Владимир Якушин должны решить необходимые организационные вопросы и представить в департамент здравоохранения предложения по данной теме.

Как отметили в администрации края, медицинскую помощь жителям городского округа оказывают пять медучреждений: три – краевого подчинения и два – федерального. И каждое из них испытывает сегодня нехватку кадров. Так, укомплектованность кадрами по многим подразделениям амбулаторного звена составляет 30-40%. Например, во взрослой поликлинической службе Находкинской городской больницы на 51 участке работают 18 терапевтов, на 40 педиатрических участков – 20 врачей. Остро не хватает и узких специалистов – в частности, четыре поликлиники обслуживает один невролог. Количество заступающих на сутки бригад «скорой» за три года сократилось на 40%.

Все медучреждения города активно работают по привлечению и закреплению кадров: обучают студентов по программе целевого набора, выплачивают новым врачам «подъемные», нуждающимся компенсируют расходы по найму жилья. Но все это пока не приносит ощутимых результатов.

В целом по Приморью не хватает 2,5 тысячи врачей.

«Это неправильно. Необходимо сообща решать проблемы здравоохранения на местах! Краевая администрация прилагает немало усилий для развития отрасли, однако на конкретных территориях многое зависит от активной позиции муниципалитетов, от их желания помочь в решении проблемы. И очень важно, что Находка в этом вопросе – город, которому не все равно», – подчеркнул Павел Серебряков.

Заведующий партизанским филиалом Владивостокского базового медицинского колледжа Вячеслав Рева отметил, что сегодня половина студентов этого учебного учреждения – ребята из Находки. И для выпускников высокая зарплата не всегда стоит на первом месте. Многие опасаются, что не смогут влиться в коллективы крупных медучреждений. Поэтому он попросил главных врачей помочь новичкам адаптироваться в новой обстановке, закрепить за каждым наставника. В свою очередь вице-губернатор подчеркнул, что руководители ЛПУ должны обращать внимание на внутренний климат в учреждениях, чтобы людям хотелось работать не только из-за денег.

В ближайшее время территориальный ФОМС проведет с главврачами Находки расширенное совещание, чтобы разобрать все ошибки и разработать варианты помощи. Это лишь одно из решений, принятых на круглом столе. Также руководители учреждений соберутся и оценят медицинский потенциал города, чтобы равномерно распределить силы – в частности, для организации консультаций узких специалистов. Участники совещания согласились с тем, что необходимо на уровне администрации Приморского края разработать целевую программу для привлечения кадров на территории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]