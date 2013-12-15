Анонс на 5 декабря

5 декабря с 15.00 до 17.00 во Владивостоке в здании прокуратуры Приморского края по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 51 заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин проведет личный прием граждан. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(4232) 240-62-04.

5 декабря в 14.30 в Приморском краевом доме молодежи (пр. 100 лет Владивостоку, 103) пройдет День добровольца (волонтера).

5 декабря в 11.00 в здании Думы г. Владивостока в зале заседаний (ул. Суханова, 3, 4 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока.

5 декабря в 19.00 «Спартак-Приморье» проведет матч с «Уралом» (Екатерингбург).

5 декабря в 17.00 в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» во Владивостоке (ул. Алеутская, 14-а) откроются персональные выставки Владимира Олейникова (акварель) и Виталия Медведева (живопись).

5 декабря - Международный день добровольцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]