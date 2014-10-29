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С 10 декабря пригородные поезда Приморья переходят на зимнее расписание

С 10 декабря пригородные поезда Приморья переходят на зимнее расписание

В Приморье с 10 декабря пригородные поезда перейдут на зимний график движения. Как сообщает пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья», количество ежедневных рейсов при этом сохранится.

Уссурийское направление:

06:45 Владивосток — Уссурийск. 08:20 Третья Рабочая — Кипарисово.

08:30 Владивосток — Кипарисово.

11:00 Владивосток — Уссурийск — Сибирцево — Спасск-Дальний.

12:50 Владивосток — Надеждинская. 15:20 Владивосток — Надеждинская.

16:25 Владивосток — Надеждинская, рабочие дни.

17:10 Владивосток — Уссурийск — Сибирцево — Спасск-Дальний — Ружино.

18:09 Владивосток — Уссурийск.

18:40 Владивосток — Надеждинская, рабочие дни.

19:30 Владивосток — Надеждинская.

20:10 Владивосток — Надеждинская. Партизанское направление:

07:10 Владивосток — Кневичи.

07:25 Владивосток — Артём — Смоляниново — Партизанск.

07:25 Владивосток — Артём — Смоляниново — Партизанск — Находка — Тихоокеанская, выходные дни.

09:00 Владивосток — Кневичи.

12:00 Владивосток — Кневичи.

14:00 Владивосток — Артём — Смоляниново — Партизанск — Находка — мыс Астафьева.

16:00 Владивосток — Кневичи.

17:30 Владивосток — Артем.

18:00 Владивосток — Кневичи.

18:30 Владивосток — Артём — Смоляниново — Партизанск — Находка — Тихоокеанская.

20:30 Владивосток — Артём Приморский 1.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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