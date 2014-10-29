С 10 декабря пригородные поезда Приморья переходят на зимнее расписание
В Приморье с 10 декабря пригородные поезда перейдут на зимний график движения. Как сообщает пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья», количество ежедневных рейсов при этом сохранится.
Уссурийское направление:
06:45 Владивосток — Уссурийск. 08:20 Третья Рабочая — Кипарисово.
08:30 Владивосток — Кипарисово.
11:00 Владивосток — Уссурийск — Сибирцево — Спасск-Дальний.
12:50 Владивосток — Надеждинская. 15:20 Владивосток — Надеждинская.
16:25 Владивосток — Надеждинская, рабочие дни.
17:10 Владивосток — Уссурийск — Сибирцево — Спасск-Дальний — Ружино.
18:09 Владивосток — Уссурийск.
18:40 Владивосток — Надеждинская, рабочие дни.
19:30 Владивосток — Надеждинская.
20:10 Владивосток — Надеждинская. Партизанское направление:
07:10 Владивосток — Кневичи.
07:25 Владивосток — Артём — Смоляниново — Партизанск.
07:25 Владивосток — Артём — Смоляниново — Партизанск — Находка — Тихоокеанская, выходные дни.
09:00 Владивосток — Кневичи.
12:00 Владивосток — Кневичи.
14:00 Владивосток — Артём — Смоляниново — Партизанск — Находка — мыс Астафьева.
16:00 Владивосток — Кневичи.
17:30 Владивосток — Артем.
18:00 Владивосток — Кневичи.
18:30 Владивосток — Артём — Смоляниново — Партизанск — Находка — Тихоокеанская.
20:30 Владивосток — Артём Приморский 1.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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