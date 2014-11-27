В приморском онкодиспансере завершено строительство одного из корпусов

В палатном корпусе строящегося во Владивостоке онкологического диспансера завершены строительно-монтажные работы. Через неделю на объекте начнёт работать комиссия по приёмке. В настоящее время в палатном корпусе выполнены строительные и отделочные работы. Строителям предстоит убрать временный кабель и выполнить клининг помещений, после чего можно будет приступать к установке мебели и технологического оборудования.

Как сообщили в администрации Приморского края, в лечебном корпусе строительные работы ещё ведутся. Составлен план-график монтажа оборудования линейных ускорителей и другой лечебной аппаратуры. Процесс установки будет проходить при участии и под контролем специалистов компании-поставщика. Он начнётся после того, как будет завершён монтаж вентиляционной системы.

Напомним, строительство онкодиспансера было возобновлено после четырёх лет «заморозки». По распоряжению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко строители обязались сдать важный для краевого здравоохранения объект раньше срока – в марте 2018 года.

Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]