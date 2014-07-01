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Государственная Дума собирается ужесточить требования по перевалке угля в портах

Государственная Дума собирается ужесточить требования по перевалке угля в портах

Государственная Дума собирается ужесточить требования по перевалке угля в портах. В Хабаровском и Приморском краях экологическая ситуация от этого вида деятельности - одна из самых острых в стране. В Находке жители не один раз выходили на митинги, требуя запретить перевалку угля в портах, расположенных вблизи с жилыми домами. Работа почти завершена и скоро выйдет на обсуждение в высшем законодательном собрании страны. "Вести-ФМ" связались с Депутатом Государственной Думы от Приморья Викторией Николаевой и попросили прокомментировать эту инициативу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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