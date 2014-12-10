Депутаты Госдумы последний раз в этому году проводят региональную неделю. Сергей Сопчук, представляющий Приморье в парламенте, в Октябрьском районе провел личный прием избирателей, а позже пообщался с молодыми депутатами края.

Формат личного приема непривычный. Жители Октябрьского района пришли на встречу с депутатом Госудумы Сергеем Сопчуком, а помимо него оказались за одним столом с зампредом приморского парламента и главой района. Десант высокопоставленных лиц пытается решить проблемы местного населения. Прослышав про прием, люди подготовили обращения, надеясь решить личные проблемы.

Не все в руках законодательной власти, но некоторым заявителям даже не помощь нужна — совет. В этот день попасть на расширенный прием пожелали почти 30 селян. Впрочем, достучаться до власти могут не только здесь. Общественные приемные работают во Владивостоке, Уссурийске и Покровке. Каждый месяц сюда обращаются десятки человек.

Сергей Кузьменко, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края: «Мы работаем сообща, мы работаем вместе и решаем проблемы не деля друг друга на уровни власти, которые представляем. Люди к нам приходит, и люди не думают о том, кто окажет им помощь. Часто важно, чтобы их услышали».

После приема граждан депутаты продолжили работу. В Покровке прошло выездное заседание Совета молодых депутатов. В него входят народные избранники до 36 лет. В Думах всех уровней грядет напряженная пора. Декабрь — время принимать и обсуждать бюджеты. Поэтому график депутатского корпуса в ближайшие недели плотный.

Сергей Сопчук, депатута Государственной Думы РФ: «Связано это, конечно, с окончанием 2017 года. Поэтому хотелось бы не переносить нерешенные вопросы в 2018 год».

Но главное в депутатской работе все же общение с народом, считает Сергей Сопчук. Именно поэтому прием избирателей в расширенном формате станет постоянным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]