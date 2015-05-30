В Ботаническом саду Владивостока появились новые обитатели. Редкие тропические растения соседствуют с дальневосточными, удивляя посетителей необычными соцветиями и плодами.

Настоящие тропические джунгли посреди приморской зимы действительно существуют! Цветет, благоухает и радует глаз зеленый ковер из растений. В самый депрессивный период года в оранжерее ботанического сада — разгар цветения представителей вида рододендрона.

На этом тропическом островке собрано более тысячи видов растений со всего мира. И даже в холодные и хмурые дни зимы здесь распускаются диковинные цветы. Например, азалии зацветают в то же время, что и их родственники в своих родных краях, где-нибудь в Японии или Китае, точно у этих растений есть память!

Евгений Наврозь, поклонник экзотических растений, с гордостью показывает нам урожай. Говорит, похожие на огурцы плоды монстеры по вкусу напоминают сочный ананас. Но лакомиться тропическим фруктом все же не советует. Незрелый плод может обжечь пищевод. Поэтому украшать дом лучше растениями безобидными. Так, красавица камелия веками облагораживала дворцы восточных императоров и до сих пор считается самурайским цветком!

Евгений Наврозь, ведущий инженер Ботанического сада-института ДВО РАН: «Камелия - символ красивых, холодных женщин. Цветы — точно покрытые воском, а листья - глянцевые и кожистые. Японские поэты с незапамятных времен воспевали их холодную красоту…»

Ботаники ДВО РАН постоянно обмениваются редкими экземплярами с коллегами из зарубежных институтов, пополняя собственную коллекцию. Так, в прошлом году в оранжерее появился необычный новосел. Обитатель тропических лесов быстро освоился, вымахав под самый потолок. И здесь впервые зацвел, словно подчеркивая свое название — клеродендрум-прекраснейший! А вот антуриум и спатифиллум, известные в народе как женское и мужское счастье, не случайно раскрыли бутоны по соседству. Они вполне могут стать добрым знаком семейного благополучия!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]