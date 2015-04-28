Завершен прием заявок в кандидаты на пост главы приморской столицы
Несколько часов назад во Владивостоке завершили прием заявок от кандидатов на должность главы приморской столицы. Стать руководителем города пожелали 46 человек — чиновники, бизнесмены, депутаты, артисты и безработные. После проверки документов, кандидаты должны представить свою стратегию развития муниципального образования. Как идет борьба за кресло главы Владивостока, об этом смотрите в итоговом выпуске «Вести: Приморье» сегодня, 4 декабря, в 21.40 на телеканале "Россия-1".
"Вести Приморье" предложили посетителям сайта vestiprim.ru провести интернет-голосования по заявленным кандидатурам.
Отдать свой голос можно - ЗДЕСЬ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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