Рыбалка в период становления льда опасна в Приморье

Рыбакам-любителям необходимо соблюдать меры предосторожности при выходе на лёд, напоминают в МЧС России по Приморскому краю. В настоящее время на водоёмах Приморского края идёт становление льда. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он способен еще выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. Чрезвычайно опасным и ненадёжным является лёд под снегом и сугробами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, выезд на лёд автотранспорта категорически запрещён. Уже в этом году были случаи, когда машины проваливались под лёд. К счастью, обошлось без пострадавших.

Приморские спасатели продолжают вести постоянный мониторинг состояния льда на акватории. При этом особое внимание уделяется местам выхода людей на лёд на зимнюю рыбалку. Под наблюдением спасателей Приморской поисково-спасательной службы находится акватория всего Амурского залива. Катер на воздушной подушке “Марс” дежурит в районе Моргородка. Кроме того, такие же катера дежурят в районе мыса Федорова и на Русском острове.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]