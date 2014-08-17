Вице-губернатор Приморья Александр Юров подал в отставку

Вице-губернатор Приморского края Александр Юров уволен по собственному желанию с 5 декабря 2017 года,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт primosky.ru.

В краевой Администрации с апреля этого года Александр Юров курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и государственного жилищного надзора.

Как сообщили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, его место займет Гагик Захарян (фото 2).

Справочно: Гагик Левонович Захарян родился 26 июля 1967 года. Окончил Белгородскую коммерческую академию потребкооперации по специальностям «бухгалтер-аудитор» и «юрист». Имеет большой опыт работы в энергетическом комплексе, занимал руководящие позиции на таких предприятиях, как «Ставропольатомэнергосбыт» в Ставрополе, «Атомэнергосбыт Северо-Запад», «ЭнергоПроект», «Инновационные коммуникационным системы» – в Санкт-Петербурге.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]