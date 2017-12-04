Состояние спасенной из болота в Приморье собаки по кличке Велеса ухудшилось

Плохие новости из ветеринарной клиники. Как сообщила в своем паблике на Инстаграме Катерина Рибалова, Велесе стало хуже, и шансов спасти её практически нет. Болезнь разрушила её организм безвозвратно.

"Слишком поздно мы встретились😭😭😭 ВЕЛЕСА живи 🙏🙏🙏позволь мне ещё хоть немного согреть твою душу, отдать тебе долг за нелюбовь, за лишения, за ту жизнь которой у тебя не было, за нас людей 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Останься ещё молю", - написала Катя на страничке Инстаграма.

Напомним, совсем недавно все Приморье следило за тем, как спасали Велесу, застрявшую в застывшем болоте. Катя, буквально рискуя собственной жизнью, спасла бедное животное и отправила в ветеринарную клинику. Собака была сильно истощена, получила переохлаждение, так же у нее оказался положительным тест на дирофиляриоз. Все это время Катя всячески пыталась помочь Велесе, и вот сейчас уже надежды на ее спасаение никакой не осталось.

Публикация от ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ (@veles_katerina_ribalova) Дек 3 2017 в 5:04 PST

Публикация от ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ (@veles_katerina_ribalova) Дек 3 2017 в 10:11 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]