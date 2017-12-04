Состояние спасенной из болота в Приморье собаки по кличке Велеса ухудшилось
Плохие новости из ветеринарной клиники. Как сообщила в своем паблике на Инстаграме Катерина Рибалова, Велесе стало хуже, и шансов спасти её практически нет. Болезнь разрушила её организм безвозвратно.
"Слишком поздно мы встретились😭😭😭 ВЕЛЕСА живи 🙏🙏🙏позволь мне ещё хоть немного согреть твою душу, отдать тебе долг за нелюбовь, за лишения, за ту жизнь которой у тебя не было, за нас людей 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Останься ещё молю", - написала Катя на страничке Инстаграма.
Напомним, совсем недавно все Приморье следило за тем, как спасали Велесу, застрявшую в застывшем болоте. Катя, буквально рискуя собственной жизнью, спасла бедное животное и отправила в ветеринарную клинику. Собака была сильно истощена, получила переохлаждение, так же у нее оказался положительным тест на дирофиляриоз. Все это время Катя всячески пыталась помочь Велесе, и вот сейчас уже надежды на ее спасаение никакой не осталось.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.11.2017 В Приморье отважная девушка спасла собаку, которая чуть не утонула в илистой речке
-
14.10.2017 Соцсети Владивостока издеваются над "богиней парковки" с улицы Березовой (фото)
-
13.04.2017 Финалистка конкурса "Мисс Россия 2017" из Владивостока просит земляков отдать ей свой голос
-
07.02.2017 "Эгершельдский" пес с удавкой на шее умер в страшных мучениях
-
27.10.2016 Жительница Владивостока получила серьезные травмы в результате нападения бездомной собаки
-
05.10.2016 Во Владивостоке посетитель ветеринарной клиники набросился на врача
Добавить комментарий